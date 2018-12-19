«Достижениями» хвалиться не принято: о кредите МВФ Украине

Москва, , 15:05 — REGNUM На заседании Международного валютного фонда (МВФ) 18 декабря было принято решение о выделении Украине кредита в формате Stand-by (SBA) в размере 3,9 млрд долларов на срок 14 месяцев. Первый транш в объеме 1,4 млрд долларов ожидается до окончания 2018 года. Это решение президент Украины Пётр Порошенко провозгласил почти личной победой. Правда, при этом господин Порошенко тактично умалчивает назначение этого кредита и ни слова о возможности его использования, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade Богдан Писаренко.

«Дело в том, что в 2019 году на Украину ложится порядка 11 млрд выплат по долгам, которые были реструктурированы в 2014 году. Тогда рефинансировали государственный долг на сумму около 20 млрд долларов и казалось, что проблема отложена в долгий ящик, а там или ишак или падишах», — пояснил эксперт.

Но время течёт неумолимо, и вот подошла очередь оплачивать уже отложенный долг. Но средств в бюджете за это время не прибавилось, отсюда желание МВФ поддержать резервы Украины, чтобы в первую очередь получить расчет по предыдущим долгам. Уже в первом квартале эти же 1,5 млрд долларов вернутся туда, откуда они придут.

«Использовать эти средства на другие цели не получится, так как кредит SBA предусматривает жёсткое назначение этих средств.

Ни слова Порошенко не сказал о том, что на заседании МВФ 18 декабря был рассмотрен вопрос о прекращении финансовой помощи в рамках предыдущих программ МВФ. И это гораздо худший сигнал для Украины, но такими «достижениями» хвалиться не принято», — отметил Писаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина уже до конца 2018 года получит первый транш из кредита на сумму 3,9 миллиарда долларов, выдачу которого накануне, 18 декабря, одобрил совет директоров Международного валютного фонда (МВФ).

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