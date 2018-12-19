Visa запускает новый сервис

Москва, , 15:02 — REGNUM Платёжная система Visa намерена расширить свои возможности в России. Для этого она запускает новый сервис. Он позволит клиентам осуществлять переводы денежных средств с карты на карту по номеру телефона. Об этом 19 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трёх контрагентов платёжной системы.

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Осуществление переводов не будет зависеть от платёжной системы: кроме Visa в ней будут работать карты Mastercard, «Мир», а также American Express. Однако воспользоваться этим сервисом смогут только клиенты четырёх банков — участников новой системы: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум кредит».

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Как уточнил начальник управления дебетовых карт и программ лояльности «Хоум Кредита» Георгий Сорокин, тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года платёжные системы Visa и MasterCard начали тестирование банковских карт со встроенным сканером отпечатков пальцев. Отмечалось, что нововведение послужит целям безопасности и позволит снизить количество покупок по украденным банковским картам, а сократит число отклонённых платежей у истинных владельцев карты. Из-за высокой стоимости такой карты эксперты не предрекли им большой популярности.

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