Инфляция в России в 2019 году вырастет до 6-8% — эксперт

Москва, , 14:52 — REGNUM Ничего удивительного в прогнозах Банка России о росте цен на 2019 год нет. Они расходятся с прогнозами иных учреждений, рейтинговых агентств, аналитических компаний и отдельных экспертов лишь в цифрах — насколько все подорожает. Дело в том, что стимулов для заметного роста отечественной экономики в наступающем году просто нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«В тоже время существенно усугубляются факторы, влияющие на уровень оптовых и розничных цен. Увеличение долговой нагрузки на бизнес и физических лиц, рост акцизов, повышающиеся цены на топливо и, соответственно, любые логистические услуги — все это так или иначе приведет к росту цен на отгружаемый товар и производителей», — пояснил эксперт.

Далее свою лепту внесут розничные сети, где конечный продукт реализуется потребителю. Они тоже несут на себе бремя все возрастающих расходов, которое в той или иной степени будет переложено на плечи покупателя. Но мнению Центробанка РФ инфляция в следующем году должна составить 5 — 5,5%, однако, есть сомнения в столь оптимистическом варианте развития событий.

«В зависимости от того, каков будет сценарий с введением новых санкций, динамикой стоимость углеводородов, колебаниями курса рубля, вполне можно ожидать, что по итогам следующего года индекс потребительских цен вырастет на 6−8%, а может и более», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России вырастут в цене автомобили, бензин, сигареты и алкоголь. На ценах скажутся рост НДС, повышение акцизов и требования ВТО. Так, подорожание топлива и сигарет составит до 4,6%, автомобилей — 0,2%, спиртных напитков — 0,9%.