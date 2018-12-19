В Казахстане утвердили предельные тарифы на электричество

Астана, , 15:10 — REGNUM Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев утвердил предельные тарифы на электроэнергию для 43 групп энергопроизводящих организаций, сообщили 19 декабря в пресс-службе министерства.

Согласно приказу, тарифы для всех 43 групп организаций остаются неизменными до 2025 года. Стоимость электроэнергии изменяется в пределах от 1,1 (13-я группа) до 11,64 (27-я группа) за 1 кВт∙ч. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Группы энергопроизводящих организаций формируются по следующим критериям: тип энергопроизводящих организаций, установленная мощность, вид используемого топлива, удаленность от местонахождения топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министерство энергетики Казахстана приступило к слушаниям с генерирующими компаниями с целью установления предельных тарифов.

Деятельность ведомства в области регулирования тарифов активизировалась после критики президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в адрес естественных монополий.

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