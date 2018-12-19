На Среднем Урале планируют ввести инвестиционный вычет для производств

Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В Свердловской области всё-таки будет принят законопроект об инвестиционном налоговом вычете для производств региона. Об этом заявила министр инвестиций региона Виктория Казакова корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Казаковой, сейчас в министерстве вместе с промышленниками и предпринимателями региона обсуждается вариант о возможном вычете для высокотехнологичных производств. Однако когда закон будет принят, пока неизвестно.

Напомним, ранее первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов выражал возмущение тем, что закон об инвестиционном налоговом вычете так и не был принят в регионе. Не оказались обделены лишь резиденты туристического кластера «Гора Белая» не оказались обделены — 4 декабря Законодательное собрание региона приняло закон о аналогичном вычете для этих организаций.

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