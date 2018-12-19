«Арктик СПГ-2» будет строить итальянско-турецкое совместное предприятие

Москва, , 14:45 — REGNUM Проектированием и строительством второго завода по сжижению природного газа (СПГ) на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе займётся совместное предприятие итальянской Saipem и турецкой Renaissance. Контракт на €2,2 млрд с ним подписала «дочка» НОВАТЭКА «Арктик СПГ-2». Об этом 19 декабря сообщается на сайте компании Saipem.

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В задачи подрядчика входит проектирование и строительство бетонных платформ гравитационного типа для размещения трёх очередей завода СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая. Гравитационные платформы будут строиться на верфи в Мурманске, а затем буксироваться и устанавливаться на Гыдане. Планируется, что проект будет реализован в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Напомним, проект «Арктик СПГ 2», который станет вторым СПГ-заводом НОВАТЭКа после «Ямал СПГ», недавно запущенного на полную мощность, предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове.

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