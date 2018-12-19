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Грустный бизнес-климат: что заставит сокращать сотрудников

Экономика

Работодателям придется оптимизировать кадровую политику

Москва, 19 декабря 2018, 14:44 — REGNUM  В России индекс настроения владельцев малого и среднего бизнеса в конце 2018 года опустился до минимальных с 2010 года уровней, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Рост налоговой нагрузки с нового года, введения целого ряда новых и увеличение старых акцизов, рост цен на топливо, нестабильность курса рубля, качество бизнес-климата — все эти факторы не добавляют «уверенности в завтрашнем дне» отечественным предпринимателям.

«И хотя доля тех, кто ожидает, что прибыль в 2019 году будет больше, чем в завершающемся, хотя и ненамного, существенно выросла, бизнесмены и руководители понимают, что в целях снижения издержек и сохранения положительной рентабельности своих предприятий им придется оптимизировать кадровую политику. А последнее в том числе означает и сокращение штатной численности сотрудников», — пояснил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, почти четверть (23%) работодателей в России намерены сократить своих сотрудников в следующем году. Так, вероятность сокращения сотрудников больше всего может произойти в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания».

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