В 2019 году в РФ число рабочих мест сократится почти на 0,5 млн — профсоюз

Москва, , 15:00 — REGNUM По данным Росстата, в РФ с 2011 года ликвидировали порядка 5 млн рабочих мест. Об этом 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Конфедерации труда России (КТР), депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя новость о том, что почти четверть работодателей России готовит своим работникам в 2019 году сокращения штатов.

«Ситуацию, которая сложится на рынке труда в 2019 году, следует оценивать исходя из предыстории, — призвал Шеин. — По данным Росстата, с 2011 года в стране ликвидировано порядка 5 млн рабочих мест, а в прошлом году было ликвидировано 440 тысяч рабочих мест. За первое полугодие текущего (2018-го — прим. ИА REGNUM ) года — ещё 220 тысяч. То есть цифра каждый год примерно одинакова. В кризисный год она возрастает. В 2014 году было ликвидировано порядка 800 тысяч рабочих мест. В общем и целом мы имеем ситуацию с уменьшением числа рабочих мест в стране».

При этом Шеин уточнил, что, несмотря на те или иные экономические колебания, сам процесс имеет место вне зависимости от того, растёт ВВП или снижается.

«Экономические колебания могут его усилить или ослабить, но они не меняют его направленности, — подчеркнул депутат. — В основе уменьшения числа рабочих мест лежит два глобальных фактора. Первый — это перевод трудовых отношений в «тень». Бизнес с тем, чтобы не платить налоги и увеличить норму прибыли, предпочитает переводить людей на неофициальную занятость либо на серую занятость, когда человек юридически получает 10 тысяч рублей, а всё остальное ему могут заплатить в конверте. Но могут, кстати, и не заплатить, если не сочтут это нужным. А доля неофициальной занятости очень большая и составляет около 40% от общей емкости рынка труда в РФ».

Второй фактор, обозначенный Шеиным, — автоматизация производства и как следствие сокращение количества рабочих мест, причём не только в сфере промышленности и сельского хозяйства, но и в сфере услуг.

«Безусловно, сокращения штатов в 2019 году будут, — подытожил Шеин. — Я полагаю, что количество рабочих мест уменьшится в тех же параметрах, что и в 2018 году. И в 2017-м. Минус 400−450 тысяч рабочих мест».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый сайтом rabota.ru, показал, что почти четверть (23%) работодателей в России намерены сократить своих сотрудников в следующем — 2019-м году.

Также отметим, что, по мнению председателя Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Алексея Этманова, массовые сокращения, которые пройдут в РФ в 2019 году, будут замаскированы работодателями под расторжение трудовых договоров по соглашению сторон. Как заявил Этманов корреспонденту ИА REGNUM, производители сейчас работают под каждого конкретного покупателя.

«Сегодня такая возможность уменьшилась в разы, и соответственно сокращение издержек они проводят прежде всего за счёт персонала», — сказал профсоюзный лидер.

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