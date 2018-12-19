В Чувашии ввели новые формы господдержки для инвесторов

Чебоксары, , 14:29 — REGNUM В Чувашии на очередной сессии Госсовета в двух чтениях принят закон, предусматривающий новые формы государственной поддержки инвестиционной деятельности. Документ подготовлен в целях приведения некоторых положений в соответствие с законодательством России и Чувашии, сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития республики.

Речь идёт о бюджетных инвестициях юридическим лицам в объекты капитального строительства, находящихся в их собственности. Поддержка за счёт регионального бюджета будет оказываться на приобретение ими объектов недвижимого имущества в целях предоставления взноса в уставные капиталы дочерних обществ на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

Кроме того, предусматриваются субсидии из республиканского бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чувашии, в объекты капитального строительства на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов юрлиц.

Предоставление указанных форм поддержки будет осуществляться по решению совета по инвестиционной политике.

«Также предусматривается дополнение видов расходов республиканской адресной инвестиционной программы на осуществление бюджетных инвестиций и субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года принят указ главы Чувашии «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике». Согласно документу, для инвесторов масштабных инвестпроектов, резидентов индустриальных парков, резидентов ТОСЭР предусматривается аренда за земельные участки в размере ставки земельного налога за единицу площади такого участка, и цены покупки участка в собственность в размере 15% от кадастровой стоимости. Власти полагают, что это позволит повысить эффективность вложенных инвестиций в производство, направить высвобождающиеся на производство по импортозамещению и модернизацию производства.