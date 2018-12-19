За 11 месяцев производство электричества в Казахстане выросло на 4,4%

Астана, , 14:31 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года электростанции Казахстана выработали 97,043 млрд кВт∙ч электроэнергии, что на 4,4% больше, чем в январе — ноябре 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период в республике было произведено 73,395 млн гКал тепловой энергии, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем услуг по водоснабжению вырос на 0,6%, до 2,565 млрд куб. метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года электростанции Казахстана выработали 79,06 млрд кВт∙ч, что на 5,4% больше, чем годом ранее.

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