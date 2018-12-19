Рост цен приведет к замедлению роста ВВП — эксперт

Москва, , 14:24 — REGNUM ЦБ РФ ожидает пиковое значение роста цен в марте-апреле до значений 5,5−6%. В первую очередь это будет связано с повышением НДС с 18 до 20%. Так как НДС платит покупатель, обычный потребитель пострадает больше всего. Да, на отдельные группы товара НДС останется льготной, однако, это не поможет экономике. Если даже крупные товары вырастут в цене, а зарплаты останутся без изменений, население будет вынуждено отказываться от дорогих покупок, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«Например, автомобильный рынок подорожает на 5−10%, строительный — может подорожать на 5−7% — все-таки они тоже закупаются материалами, на которые повысится НДС. Учитывая, что ключевая ставка тоже растет, уже нет стимула брать дорогую ипотеку для приобретения недешёвого жилья. Покупая меньше товаров, образуется застой в продажах многих сегментов, что приведет к замедлению роста ВВП», — считает эксперт.

Хоть и на товары повседневного потребления повышение НДС не затронет, режим экономии все равно может начаться. Акцизы на дизельное топливо и бензин тоже будут повышены с 1 января 2019 года. Эту категорию товаров повышение цен точно не обойдет стороной — и акцизы растут, и НДС прибавляется. Что бы ни делали с акцизами — понижали, повышали — это все равно ведет к удорожанию бензина.

«Да, правительство РФ пригрозило в свое время, что, если топливо будет расти в цене выше инфляции, будут применены строгие меры к компаниям, поэтому в рамках инфляции и можно ожидать рост цен на бензин, то есть на 5−6%. Граждане, у которых зарплаты не растут, будут вынуждены экономить, так как за бензин нужно будет платить больше. Соответственно, свободных денег станет меньше, и на тех же товарах повседневного спроса уже нужно будет экономить», — пояснила Френкель.

С другой стороны, товары в магазине тоже не растут, их привозят. Получается, что сами ретейлеры будут тратить больше на транспортировку и есть очень сильные сомнения, что за свой счет. Вывод — товары массового пользования тоже подорожают.

«Не стоит ожидать, что в ближайшее время население почувствует, что жить стало проще. Да, эти все повышения делаются для того, чтобы появились средства для социальных нужд, но сильно ли изменит финансовое положение малоимущих семей та надбавка, ради которой все это делается? Не думаю. Однако, если бы НДС и акцизы повысили не в одно время, а с интервалом один год — может не так грустно было бы», — высказал свое мнение Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ прогнозирует в 2019 году роста цен на топливо, сигареты, алкоголь и автомобили. При этом основной удар придется на стоимость товаров, в цене которых присутствует большая доля расходов на транспорт. Плюс ко всему, повышение ставки НДС с 18% до 20% отразится на всех без исключения продуктах и услугах.

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