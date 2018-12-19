В Восточно-Казахстанской области планируют построить 11 общежитий

Петропавловск, Казахстан, , 14:25 — REGNUM Власти Восточно-Казахстанской области выделили земельные участки для строительства 11 общежитий, передает 19 декабря телеканал «Хабар 24».

Общежития будут рассчитаны на 5 тыс. мест. Кроме того, подготовлена необходимая инфраструктура, в том числе водо-, электро‑ и теплоснабжение.

Учебные заведения подготовили проекты будущих зданий за счет собственного бюджета, однако строительством займутся инвесторы. Государство частично компенсирует строительство зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель общественного совета по контролю за реализацией пяти социальных инициатив президента Казахстана Бакытжан Жумагулов заявил, что низкие темпы строительства общежитий в Казахстане наблюдаются из-за медленной подготовки проектно-сметной документации.

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