«Казахтелеком» улучшил рыночные позиции после покупки Kcell — Fitch Ratings

Астана, , 14:10 — REGNUM Приобретение телекоммуникационной компанией «Казахтелеком» акций сотового оператора «Кселл» значительно улучшило операционный профиль и рыночные позиции «Казахтелекома», сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Агентство присвоило АО «Казахтелеком» кредитный рейтинг «ВВ+», а сотовому оператору «Кселл» — «ВВ». По данным агентства, сделка по приобретению 75% акций сотового оператора благоприятно отразится на стабильности в долгосрочной перспективе.

В агентстве считают, что консолидация «Казахтелекомом» более 60% мобильного рынка страны сделает конкуренцию в цене за услуги менее интенсивной. Направление конкуренции сместится на качество и широту оказываемых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря АО «Казахтелеком» купил 75% акций сотового оператора «Кселл». Стоимость сделки составила $446 млн, что на 31% дешевле рыночной стоимости данного пакета акций.

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