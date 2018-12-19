Разница в доходах между Северной и Южной Кореей снова увеличилась — СМИ

Сеул, , 14:05 — REGNUM Разница в доходах между Северной и Южной Кореей снова увеличилась. Об этом сообщает YTN со ссылкой на статистическую службу Южной Кореи.

По ее данным, в 2017 году доход на душу населения в Южной Корее составил 33,360 млн вон (~$29 600), в то время как в Северной Корее этот показатель ниже в 23 раза, 1,464 млн вон (~$1300).

Отмечается, что в 2016 году доход на душу населения на Юге был в 22 раза больше, чем на Севере, однако разрыв увеличился.

В 2017 году ВВП Южной Кореи составил 1,569 трлн вон (~$1,531 трлн), в то время как в Северной Кореи лишь 36,381 млрд вон (~$32,3 млн).