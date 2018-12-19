Депутат предрек Украине социальные потрясения из-за сотрудничества с МВФ

Киев, , 13:59 — REGNUM Правительство Украины набирает внешние кредиты, поскольку провалило поддержку реального сектора экономики. Об этом 19 декабря в кулуарах Верховной Рады заявил депутат, сопредседатель Оппозиционной платформы — За жизнь Юрий Бойко, комментируя решение МВФ выделить Украине кредит на 1,4 млрд долл.

«Кредиты нужно отдавать. И в следующем году в результате «гениального» соглашения, которое подписала экс-министр финансов госпожа Яресько нам придется отдавать почти треть бюджета. Кредит — это не подарок, это результат сегодняшней провальной политики правительства, которое провалило поддержку реального сектора экономики. Правительство показывает, что ему нужно выживать за счет кредитов, а не за счет собственной экономики. Эти деньги действительно пойдут на погашение старых долгов, а поступления инвестиций в экономику не будет», — пояснил Бойко.

Он сообщил, что в 2019 году правительство продолжит поднимать тарифы по требованию МВФ.

«МВФ — большой бюрократический механизм, когда он выдвигает свои требования стране, его интересует в первую очередь, каким образом будут отдаваться долги. Если они увидят, что долги не отдаются, потому что нет денег, то они будут уменьшать социальные выплаты. Правительство будет идти на это, потому что полностью от них зависит. Они будут давать команды на повышение цен. И правительство будет идти, как и в этот раз, на повышение тарифов, которые народ уже не может платить», — сказал Бойко.

По его словам, дальнейшее сотрудничество Киева и МВФ вызовет на Украине социальные потрясения.

«Когда страна становится полностью зависимой от внешнего финансирования, от МВФ — это абсолютно неприемлемая ситуация. МВФ сотрудничает с 92 странами мира. Нет ни одного позитивного примера сотрудничества, когда страна тупо выполняла рекомендации МВФ и выполняла их требования. Это всегда приводило к социальным потрясениям», — подытожил Бойко.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение МВФ выделить Киеву очередной кредит на 1,4 млрд долл. Наращивание госдолга он назвал «еще одним важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях».

«Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов. Уверенно шагаем дальше», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря совет директоров МВФ одобрил программу поддержки экономической политики Украины (stand-by arrangement, SBA) на сумму 3,9 млрд долларов. В рамках программы Киев получит первый кредитный транш на 1,4 млрд долл. Кроме того, совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине кредитных гарантий в размере 750 млн долл. в поддержку государственной политики украинского правительства.