Украину призвали искать новых торговых партнеров

Киев, , 13:53 — REGNUM Киеву нужно активнее искать новые рынки сбыта и наращивать экспорт товаров на традиционный российский рынок, поскольку в 2018 году Украина резко нарастила отрицательное торговое сальдо. Об этом 19 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Алексей Якубин.

«На конец этого года у нас негативное торговое сальдо будет около 8 млрд долл. Это колоссальная сумма… Это показатель того, что мы должны искать все новые и новые рынки сбыта. От Российской Федерации мы получаем газ, который прокачиваем по своей территории, и получаем в бюджет от нашей трубы около 3 млрд долл. Это почти как вся программа с МВФ, которая вчера была подтверждена… Наоборот наша безопасность заключается в том, чтобы наводнить Россию нашими товарами», — сказал Якубин.

Эксперт прогнозирует, что по итогам 2018 года товарооборот между Украиной и Россией превысит показатели прошлого года.

«У нас за этот год торговля с Российской Федерацией увеличилась. Украинские товары ищут возможность вернуться на традиционный для себя российский рынок. В этом году мы вышли где-то на 6 млрд долл. В прошлые годы у нас падал товарооборот с Российской Федерацией. В 2014 году у нас товарооборот с РФ был около 18 млрд долл. Теперь он постепенно растет», — добавил Якубин.

Он считает, что Кремль может снять торговое эмбарго с Киева если к власти на Украине придет сопредседатель депутатской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Если придут политики, которые активно выступают за диалог, в том числе экономический с Российской Федерацией, к примеру тот же Бойко. В таком случае Россия может пойти на такие шаги, она может снять эмбарго… Тут должны быть политические договоренности», — считает Якубин.

Эксперт также напомнил, что Украина не может отказаться от российских энергоносителей (угля, газа, нефти, ядерного топлива).

«Часть товаров мы не можем заменить европейскими или их цена нам будет обходиться очень дорого. Вспомните, что мы начали покупать уголь в Пенсильвании при том, что у нас есть и свои шахты. Но по факту мы большую часть угла закупаем у России. Есть вопросы по ядерному топливу, есть вопросы по газу. Можно много говорить, что мы не покупаем российский газ, но фактически это российский газ. Мы покупаем его с западного реверса. У нас есть целый перечень товаров, от которых мы не можем просто взять и отказаться», — подытожил Якубин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря правительство Украины продлило до 31 декабря 2019 года ограничения на ввоз в страну утвержденного перечня российских товаров, проинформировала пресс-служба Минэкономразвития. При этом отменен режим «свободной торговли» с Россией.

В частности, правительство продлило действие двух разработанных Минэкономразвития постановлений от 30 декабря 2015 года, которые предусматривают полный запрет на ввоз ряда товаров из РФ, а также действие таможенных ставок на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились беспошлинно.

Ограничение распространяются на следующие российские товары: пищевая продукция (молочная продукция, чай, кофе, пиво, алкогольные изделия), косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), продукция химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фугнициды, инсектициды, родентициды), хлористый калий, а также железнодорожное оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и другое.

Напомним, по данным украинского госстата, в январе-июле 2018 года Россия оставалась главным рынком сбыта для украинских товаров. Так, на долю российского рынка пришлось 8% (2 млрд 147,9 млн долл) от общего объема украинского экспорта. В свою очередь, Украина импортировала из России товаров и услуг на сумму в 4 млрд 439 млн долл., что составило 14,3% от общего импорта.

Вторым по величине торговым партнером Украины является Польша, на долю которой пришлось 7,1% украинского экспорта (1 897 млн долл.), а на долю импорта польских товаров в Украину пришлось 14,3% (2 033,2 млн. долл.). В первом полугодии объем экспорта Украины в Италию составил 1 650,2 млн долл. (6,1%), а импорт — 1 млрд 085,7 млн долл. (3,5% от общего объема).

Кроме того, в 2017 году Россия также оставалась главным торговым партнером Украины. Так, экспорт товаров с Украины в РФ вырос почти на 10% (составив 3,9 миллиарда долларов), а импорт — почти на 40% (7,2 млрд долларов). Таким образом, Киев увеличил отрицательное сальдо в торговле с Москвой до 3,3 миллиарда долларов. На долю Россию пришлось более 9% в украинском экспорте и более 14% — в импорте.