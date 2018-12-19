Панику на рынке нефти создает рост добычи в США

Москва, , 13:48 — REGNUM Цены на нефть восстанавливаются, так как мировые фондовые рынки показали признаки стабилизации, но нефть все еще находится под давлением опасений по поводу избыточного предложения и замедления мировой экономики, которая привела к резким потерям на последних трех сессиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Правительство США заявило, что к концу декабря добыча сланца, как ожидается, впервые вырастет до более 8 миллионов баррелей в сутки. В декабре добыча российской нефти составила рекордные 11,42 млн баррелей в сутки. Сейчас никто добычу нефти не запрещал и то, что Россия побила рекорд по добыче нефти в декабре месяце никакой роли для глобального рынка нефти не играет.

Понятно, что США всячески стараются сбить цены и пока у них это получается. Но также есть некоторые позитивные факторы, связанные с ограничением поставок, так как государственная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении страны», — пояснил эксперт.

Инвесторы нефтяного рынка также обратили свое внимание на итоги двухдневного заседания Федерального резерва США, которое должно завершиться в среду. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в США в четвертый раз в этом году, хотя центральный банк может умерить перспективы дальнейшего роста в 2019 году из-за опасений по поводу снижения темпов роста экономики.

«Учитывая общие факторы влияния на рынок нефти, в краткосрочной перспективе цены будут находиться под давлением избыточного предложения со стороны США и цена может продолжить снижаться до $55 за баррель нефти марки Brent. А для сланцевой нефти WTI снижение может достигнуть до $45 за баррель», — считает Гасанов.

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