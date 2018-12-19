В ЕАЭС анонсировали принятие мер для защиты прав «уязвимых» потребителей

Москва, , 13:45 — REGNUM В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируют принять меры для защиты уязвимой категории потребителей, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко, сообщили 19 декабря в пресс-службе ЕЭК.

Министр отметил, что новый документ позволит детям, пожилым гражданам и инвалидам получать информацию о товарах в доступной форме.

По его словам, в настоящее время обсуждается ужесточение ответственности для недобросовестных продавцов за введение таких потребителей в заблуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Мажилис парламента Казахстана одобрил соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Документ направлен на защиту прав потребителей в рамках Союза.

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