В Бурятии впервые выпустили специалистов по лекарственному растениеводству

Улан-Удэ, , 13:21 — REGNUM Первые 30 работников сельского хозяйства Бурятии и Иркутской области завершили обучение по программе «Развитие лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории», сообщает 19 декабря пресс-служба Бурятской сельскохозяйственной академии.

Директор института непрерывного образования БГСХА Сергей Доржиев сообщил, что в ходе обучения фермеры освоили выращивание лекарственных растений, технологии заготовки и переработки сырья, формы кооперации, выбор оптимальной стратегии создания товарных плантаций, бизнес-планирование, маркетинг, меры господдержки и другие темы.

«Фермеры будут иметь приоритетное право на получение господдержки для развития этого направления», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Пётр Брыков на церемонии вручения удостоверений.

Он добавил, что вопрос о включении продукции лекарственного растениеводства в перечень сельхозпродукции в настоящее время решается на федеральном уровне, однако уже сейчас специалисты смогут работать с позициями, которые есть в перечне: укропом, кориандром, облепихой, смородиной и другими культурами.

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