Госдума приняла закон о запрете порошкового алкоголя в РФ

Москва, , 13:20 — REGNUM Закон, направленный на запрет производства и продажи так называемого порошкового алкоголя на территории РФ, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком. Такая продукция уже запрещена в странах Евросоюза и США, теперь запрет на ее производство и продажу появится и в РФ.

Как ранее отмечали в Роспотребнадзоре, употребление такой продукции рискованно, так как в вопросе ее использования нет однозначности. Так, например, любой гражданин может навредить себе, изменив дозировка и способ употребления гранул порошкообразной спиртосодержащей продукции. Помимо этого, граждане также могут проносить такие гранулы в места, где законом запрещено употреблять алкоголь, опасались члены профильного комитета Госдумы.