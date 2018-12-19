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Госдума приняла закон о запрете порошкового алкоголя в РФ

Экономика

Употребление такой продукции сочли рискованным

Москва, 19 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  Закон, направленный на запрет производства и продажи так называемого порошкового алкоголя на территории РФ, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком. Такая продукция уже запрещена в странах Евросоюза и США, теперь запрет на ее производство и продажу появится и в РФ.

Как ранее отмечали в Роспотребнадзоре, употребление такой продукции рискованно, так как в вопросе ее использования нет однозначности. Так, например, любой гражданин может навредить себе, изменив дозировка и способ употребления гранул порошкообразной спиртосодержащей продукции. Помимо этого, граждане также могут проносить такие гранулы в места, где законом запрещено употреблять алкоголь, опасались члены профильного комитета Госдумы.

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Алкоголизм и борьба с ним
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