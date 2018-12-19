В Москве стартовал тренировочный этап студенческого кубка «Управляй!»

Москва, , 13:19 — REGNUM Онлайн-тренировочный этап в рамках нового сезона кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!» стартует 19 декабря. Тренировочный этап продлится по 26 декабря. В течении трёх кварталов участники смогут попробовать себя в роли менеджера виртуальной компании. Объединившись в команды по 3−5 человек, они должны будут принять более 150 управленческих решений за весь этап.

Участие в онлайн-этапе позволит студентам протестировать уровень своих компетенций и показать более высокие результаты в основном соревновании.

Запуск второго сезона кубка «Управляй!» прошел 12 декабря. Зарегистрироваться для участия в кубке могут студенты 3−4 курсов любого российского вуза и учреждения среднего профессионального образования.

Среди призов, которые в этом году разыгрывают организаторы конкурса — 10 грантов по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну на мировом чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.

В этом году официальному старту кубка предшествовал масштабный подготовительный этап — информационно-тренировочные мероприятия, которые проходили в каждом из восьми федеральных округов с 16 октября по 27 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Управляй!» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.