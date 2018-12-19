Гораздо больше, чем прогноз ЦБ: о росте цен в России

Москва, , 13:12 — REGNUM В России в 2019 году цены на товары фактически вырастут не на те проценты, которые прогнозирует Центробанк РФ, а гораздо больше, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Те же сигареты в 2019 году будут стоить на 10% дороже, чем сейчас, за счет роста НДС, акциза, сбора на упаковку. Топливо же не должно дорожать в январе больше, чем на 1,7%, из-за ограничительных мер правительства. Оно подорожает потом, в апреле, когда заградительная мера перестанет действовать», — считает эксперт.

Меньше всего, как ни странно, подорожает бытовая техника — она вырастет в цене только на величину акциза+топливный сбор, это порядка 2,5%-4%. Одежда, обувь и продукты питания будут дорожать с опережением из-за чувствительности рынка к перепадам потребительского настроения, в среднем на 7%-10% в начале года.

«Иными словами, в новом, 2019 году жизнь станет существенно дороже, и, скорее всего, это только начало», — высказала свое мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ прогнозирует в 2019 году роста цен на топливо, сигареты, алкоголь и автомобили. При этом основной удар придется на стоимость товаров, в цене которых присутствует большая доля расходов на транспорт. Плюс ко всему, повышение ставки НДС с 18% до 20% отразится на всех без исключения продуктах и услугах.

Так, по расчетам ЦБ РФ, сигареты в итоге могут вырасти в цене на 4,6%, топливо — так же, рост цены на автомобили составит около 0,2%, спиртное станет дороже на 0,9%.

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