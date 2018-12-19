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Госдума приняла закон о системе мониторинга маркированных товаров

Экономика

Она заработает с 1 января 2019 года

Москва, 19 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  Закон, направленный на создание информационной системы мониторинга подлежащих маркировке товаров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Новая система будет отслеживать путь товара от производителя до конечного потребителя. За счет такого мониторинга авторы инициативы планируют бороться с фальсифицированными товарами. Речь идет о товарах, подлежащих маркировке, среди которых товары табачной, ювелирной, пищевой, автомобильной, авиационной промышленности, а также товаров топливной, химической и машиностроительной отрасли.

Новая система должна появиться уже 1 января 2019 года. Порядок ее работы, а также требования к участникам оборота товаров и плату за предоставление кодов маркировки пропишет правительство РФ.

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Обязательная маркировка товаров в России
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