В городах Южной Кореи построят четыре новых жилых района

Сеул, , 13:17 — REGNUM 19 декабря правительство Южной Кореи объявило о постройке 4-х новых жилых районов в таких городах, как Намъянджу, Ханнам, Инчхон и Квачхон. Более 122 000 домов будет построено, сообщает MBN News.

Министр земли, инфраструктуры и транспорта заявил, что новые районы будут построены в так называемой зоне «зеленого пояса», которая повреждена или имеет низкую природоохранную ценность.

«Зеленый пояс или зеленая зона» — территория, где сохраняются древесная растительность, кустарники, травяной покров такими, какие они есть, и где запрещено строительство и разработка земли. Площадь новых районов: в г. Намъянджу 11,34 млн кв. м, в г. Ханнаме 6,49 млн кв. м, в г. Инчхоне 3,35 млн кв. м, в г. Квачхоне 1,55 млн кв. м.

По заявлению министра, эти районы будут располагаться в 2 км от границ столицы, города Сеула.