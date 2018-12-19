Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы подписал губернатор

Москва, , 12:56 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал областной закон «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Документ опубликован 18 декабря на сайте правительства Подмосковья.

Согласно документу, доходы Московской области в 2019 году составят 537 млрд рублей, в 2020 году ожидаются в размере 584,5 млрд рублей, на 2021 год — 637,6 млрд рублей.

Расходы в 2019 году запланированы в размере 587,6 млрд рублей, в 2020 году — 640,2 млрд рублей, в 2021 году — 683,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, закон был принят Московской областной думой 4 декабря.

«Проект бюджета сформирован с учётом 10% предельного планового дефицита. Ежегодный прирост доходов планируется на уровне 9,5−10%», — рассказал министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.

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