Госдума установила правила господдержки малого и среднего бизнеса

Москва, , 12:54 — REGNUM Закон о правилах господдержки Корпорации малого и среднего бизнеса (Корпорация МСП) до 2029 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Корпорация МСП сможет получать средства из федерального бюджета. Направлять их корпорация сможет на исполнение обязательств по независимым гарантиям, которые она получит в 2019—2024 годах для исполнения обязательств представителей малого и среднего бизнеса по кредитным договорам. Однако господдержка может быть оформлена только в одной форме — оформлять ее в разных формах запрещается.

Новые нормы вступят в силу уже в 2019 году и будут действовать в течение 10 лет. Так, получать господдержку Корпорация МСП сможет до конца 2029 года, пока в ее функции будет входить роль института развития в сфере малого и среднего предпринимательства для исполнения обязательств по независимым гарантиям, выданным МСП.