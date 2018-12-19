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Госдума установила правила господдержки малого и среднего бизнеса

Экономика

Через финансирование Корпорации МСП из бюджета

Москва, 19 декабря 2018, 12:54 — REGNUM  Закон о правилах господдержки Корпорации малого и среднего бизнеса (Корпорация МСП) до 2029 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Корпорация МСП сможет получать средства из федерального бюджета. Направлять их корпорация сможет на исполнение обязательств по независимым гарантиям, которые она получит в 2019—2024 годах для исполнения обязательств представителей малого и среднего бизнеса по кредитным договорам. Однако господдержка может быть оформлена только в одной форме — оформлять ее в разных формах запрещается.

Новые нормы вступят в силу уже в 2019 году и будут действовать в течение 10 лет. Так, получать господдержку Корпорация МСП сможет до конца 2029 года, пока в ее функции будет входить роль института развития в сфере малого и среднего предпринимательства для исполнения обязательств по независимым гарантиям, выданным МСП.

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