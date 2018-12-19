Алтайский эксперимент с пашней показал рост рентабельности хозяйства до 60%

Барнаул, , 12:54 — REGNUM Вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых и залежных земель в Смоленском районе Алтайского края не только повысило уровень рентабельности производства с 21,4% до 60,5%, но и обеспечило рабочими местами 41 местного жителя, сообщает 19 декабря пресс-служба Алтайского государственного университета со ссылкой на исследование, проведённое учёными вуза.

Эксперимент проводился в рамках научной работы по проекту «Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала юга Западной Сибири и зонирование территории для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции».

Авторы проекта на примере одного из местных агропромышленных предприятий разработали и рекомендовали такую структуру посевных площадей, которая полностью соответствовала агротехническим требованиям севооборотов предгорий Алтая. Указанные цифры свидетельствуют, что в результате работы было достигнуто рациональное использование всех земельных ресурсов.

«В хозяйстве не осталось ни одного гектара неиспользуемой пашни, а также была минимизирована доля залежных земель», — говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 2014 года, а 2018-й стал завершающим. По результатам проведенной работы опубликованы серия научных статей и три монографии.

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