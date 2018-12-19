Парламент Казахстана одобрил соглашение ЕАЭС о маркировке товаров

Астана, , 12:54 — REGNUM Депутаты Мажилис парламента Казахстана одобрили законопроект «О ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)», сообщает 19 декабря издание BNews.

Законопроект представил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов. По его словам, законопроект направлен на защиту прав потребителей, законность оборота товаров, сокращение теневой экономики, увеличение налогов и обеспечение единых конкурентных условий в рамках ЕАЭС.

Смаилов добавил, что соглашение допускает маркировку товаров за пределами Союза. Перечень товаров, подлежащих маркировке, утвержден Евразийской экономической комиссией.

Напомним, 2 февраля председатели правительства стран ЕАЭС подписали в Алма-Ате соглашение о маркировке товаров средствами идентификации.

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