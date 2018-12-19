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Закон о порядке сбора валежника приняли в Чувашии

Экономика

С 1 января 2019 года можно будет свободно собирать валежник для личных нужд

Чебоксары, 19 декабря 2018, 12:48 — REGNUM  В Чувашии с 2019 года жителям будет разрешено бесплатно собирать валежник. Соответствующий закон принят Госсоветом республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Лесной кодекс, которые позволят свободно и бесплатно осуществлять сбор валежника гражданам для собственных нужд. В регионе приняли свой порядок, регламентирующий эту сферу.

«Граждане вправе осуществлять сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ или образовавшихся из-за естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале», — говорится в пояснительной записке.

Заготавливать валежник можно будет в течение всего года.

Напомним, граждане вправе бесплатно собирать и заготавливать недревесные ресурсы. К ним относятся: пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник.

Отметим, что в соответствии с Лесным кодексом для самостоятельной заготовки, в том числе дровяной древесины, для собственных нужд необходимо заключать договоры купли-продажи лесных насаждений. Для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей, на это может уйти до 120 дней. Сегодня сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины.

Госдума в 2018 году приняла закон, позволяющий гражданам РФ собирать валежник бесплатно, без оформления специального разрешения. Нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.

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