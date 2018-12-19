«Игра с нулевой суммой» — экономист о работе банковской системы РФ

Москва, , 13:31 — REGNUM Монополизированный банковский сектор диктует обществу и государству мотивы поведения, угрожая в противном случае обрушить всю экономику. Об этом 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя новость о том, что в 2018 году прибыль российских банков выросла в 1,5 раза.

«Финансовый сектор — это приложение к промышленному производству, — сказал экономист. — Если у вас страдает производство, то откуда взять прибыль финансовому сектору? Он же зарабатывает на предоставлении кредитных средств. Если масштабного привлечения инвестиционных активов нет, то прибыли банковского сектора должны страдать. Однако финансовый сектор показывает большие показатели прибыльности. Почему? Потому что в условиях кризиса, и это проблема современной экономики, государство активно накачивает банковский сектор ликвидностью, не давая ему возможности разориться».

Комолов обратил внимание на то, что в своё время в США за три года было потрачено около 16 трлн долларов на то, чтобы не дать обанкротиться крупнейшим американским банкам, которые сами себя загнали в кредитные ловушки, проводя весьма рискованную инвестиционную политику.

«Если государство даёт банкам банкротиться и соответственно запускает цепную реакцию банкротств финансовых институтов, которые друг с другом связаны через рынок межбанковского кредитования, то возникает проблема банкротства всей финансовой системы, а за ней и обрушения всей экономики, — объяснил он. — Возникает ситуация, когда монополизированный банковский сектор получает некоторое господство над государственной политикой и начинает диктовать обществу и государству мотивы поведения и мотивы принятия решений».

Иными словами, по мнению Комолова, государство находится в заложниках у банковского сектора и вынуждено накачивать его деньгами, потому что, если оно этого не сделает, то рискует столкнуться с коллапсом всей финансовой системы.

«Но не только это является причиной роста прибыли банков, — уточнил эксперт. — Нужно иметь в виду ещё и спекулятивные операции, которые приносят банковскому сектору большие прибыли. Причём это, кстати, касается не только банков, но и промышленного сектора. В условиях кризиса они несут существенные издержки, но зарабатывают за счёт спекуляций. Приведу такой пример — компания «Форд», вроде бы известная промышленная корпорация в США, за последние несколько лет часто вообще не получала прибылей от продажи автомобилей. Однако при этом общий финансовый результат их деятельности был положительным. Почему? Потому что отделение «Форда», занимающееся кредитными манипуляциями, получало спекулятивную прибыль на финансовом рынке и приносило корпорации положительный финансовый результат».

Но это, как подчеркнул Комолов, игра с нулевой суммой.

«Если банки зарабатывают на финансовых рынках, на спекуляциях, то значит речь идёт о деньгах, которые просто перешли из одного кармана в другой, но новой стоимости создано не было, — добавил Комолов. — Банки таким образом играют паразитическую роль в современной экономике, перетягивая активы из реального производства в финансовые спекуляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в информационно-аналитическом докладе «О развитии банковского сектора», обнародованном пресс-службой Банка России, сказано, что прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года составила 1 трлн 279 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года.

Отмечается, что серьёзное влияние на финансовый результат оказали показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора. Без учёта этих организаций прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей.

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