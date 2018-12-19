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Госдума обозначила «потолок» по ставкам микрокредитов

Экономика

И процент по таким займам

Госдума обозначила «потолок» по ставкам микрокредитов
Кредит

Москва, 19 декабря 2018, 12:40 — REGNUM  Закон о введении максимально возможного размера ставок по микрокредитам и микрозаймам, а также ограничение их размеров, Госдум приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Так, размер процентов, штрафов и пеней, которые микрофинансовые организации могут начислять по договору потребительского кредита менее, чем на год. Так, общая сумма неустойки не может превышать полутократный размер общей суммы долга.

Новые правила микрокредитования вступят в силу с 2020 года, но они не коснуться небольших (менее 10 тыс. рублей) кредитов без обеспечения сроком менее 15 дней.

Между тем, часть норм вступят в силу уже 1 июля 2019 года. Так, процентная ставка по микрозаймам с этого момента не сможет превышать 1% в день. Нововведение существенно упростит ситуацию с закредитованностью граждан и поможет порядка 10 млн рублей, отмечали депутаты профильного комитета Госдумы.

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Проблемы и нарушения в области кредитования физических лиц
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