Счётную палату РФ тревожит ситуация с младенческой смертностью

Москва, , 12:28 — REGNUM Счётная палата РФ обеспокоена ситуацией с младенческой смертностью в стране. Так, в 19 регионах России в 2017 году отмечен рост этого показателя относительно 2016 года, сообщается на сайте контрольного органа.

По словам аудитора Михаила Меня, наибольшее увеличение младенческой смертности установлено в Республике Адыгея (45,7%), Мурманской (38,5%) и Новгородской областях (31,8%).

Также в ходе анализа исполнения территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи выяснилось, что ни один регион России не достиг всех установленных критериев качества медпомощи.

В частности, это касается медпомощи больным с мочекаменной болезнью, железодефицитной анемией, циститом и рядом других заболеваний.

Кроме того, большое беспокойство СП РФ вызывает то, что территориальные программы ОМС в большинстве субъектов РФ недофинансируются из региональных бюджетов.

Так, расчетный дефицит финансового обеспечения терпрограмм ОМС на 2017 год составил более 81 млрд рублей, а на 2018 год — более 65 млрд рублей.

Счетная палата направит информационные письма в правительство РФ, Минздрав, ФОМС и в 23 региона России.

Подробнее: Младенческая смертность в России неуклонно снижается — Минздрав

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ утверждает, что в России неуклонно снижается младенческая смертность. В 2012 году младенческая смертность составляла 8,6 случая на 1000 родившихся живыми, в 2016 году — 6,0 случая, в 2017 году — 5,6. За восемь месяцев 2018 года младенческая смертность составила 5,3 случая.

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