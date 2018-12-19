Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличен на полгода

Москва, , 12:26 — REGNUM Закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2019 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — параметр, заложенный в расчет размера пенсий. Сегодня он составляет 246 месяцев. При этом исключительно по расчетам он должен составлять 263 месяца, но поднимать его можно максимум на полгода в год. Поэтому в 2019 году он вырастет до 252 месяцев.

Как отмечали авторы законопроекта, право на назначение страховых пенсий сегодня имеют порядка 897,057 тыс. мужчин и 1,161 млн женщин имеют право на назначение страховых пенсий. При этом на пенсии мужчины в среднем проживут 16,46 лет, а женщины — 26,14 года.