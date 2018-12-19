Госдума установила правила для налоговых расходов

Москва, , 12:04 — REGNUM Закон, устанавливающий определение и нормы регулирования налоговых расходов в Бюджетном кодексе РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Текущая редакция Бюджетного кодекса не учитывает контроль и оценку налоговых расходов, к которым относятся налоговые льготы и налоговые вычеты. Однако такие средства входят в состав налоговой системы и не попадают в бюджетную систему. При этом льготы сами по себе стимулируют экономику.

Теперь налоговые расходы будут приравнены к необходимым выпадающим доходам бюджетной системы РФ, которые уходят на социально-экономическое развитие страны.

Закон также устанавливает, что каждое публично-правовое образование будет самостоятельно вести перечень собственных налоговых расходов. А для повышения эффективности управления бюджетными средствами, правительство будет представлять в Госдуму общий отчет об оценке налоговых расходов РФ за определенный финансовый период.