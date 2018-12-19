Крыло Ил-112В доставили из Воронежа в Жуковский: видео

Воронеж, , 11:56 — REGNUM Крыло нового легкого транспортного самолета Ил-112В доставлено из Воронежа в Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) в ночь на 18 декабря. Видео размещено на канале ПАО «ИЛ» в YouTube.

Как сообщила пресс-служба компании, ранее в Жуковский были привезены контейнеры с мелкими частями конструкции самолета, а чуть позже из Воронежа доставят фюзеляж самолета Ил-112.

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Образец произведен воронежскими авиастроителями специально для ресурсно-динамических испытаний, которые должны подтвердить летно-технические характеристики и определить пределы прочности узлов и агрегатов легкого военно-транспортного самолета. Цикл испытаний начнется после сборки Ил-112 на территории ЦАГИ.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортные самолеты Ил-112В создаются на замену Ан-24 и Ан-26. Основным производителем выбран Воронежский авиазавод. Сборку фюзеляжа воронежские авиастроители завершили еще в ноябре 2016-го, причем изначально заявлялось, что на крыло первый Ил-112В должен встать в июле 2017 года. Но сроки неоднократно сдвигались, в итоге первый опытный образец Ил-112В был передан на летно-испытательную станцию ПАО «ВАСО» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) в конце ноября 2018 года. В данный момент первый образец проходит тестирование, по результатам которых, будет принято решение о дате первого полета.

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