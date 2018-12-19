Проект закона о гособоронзаказе в Казахстане приведет к сокращениям – СМИ

Астана, , 11:46 — REGNUM Новый законопроект министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана может привести к закрытию 40 предприятий и сокращению 6 тыс. человек, занятых в сфере легкой промышленности, сообщает 19 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя исполнительного совета консорциума отечественных производителей «Жасампаз» Гульмиру Уахитову.

По его словам, законопроект «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» в ближайшие дни будет направлен в Сенат республики. Уахитову заявил, что проект документа закрывает доступ к гособоронзаказу для казахстанских производителей сырья.

Исполнительный директор союза обрабатывающей промышленности Адилбек Бектибаев добавил, что министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана выступило против участия консорциумов в оборонном заказе. Бектибаев сказал, что все предлагаемые поправки были сняты на уровне обсуждения закона в Мажилисе парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительству необходимо поддержать отечественных производителей товаров народного потребления.

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