Программа внешних займов «Газпрома» на 2018 год увеличена до €6,5 млрд

Москва, , 11:30 — REGNUM Программа внешних займов ПАО «Газпром» на 2018 год увеличена на 2,5 миллиарда евро. Такое решение принял совет директоров компании.

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Как уточняется в сообщении пресс-службы ПАО «Газпром», это стало возможным за счёт роста объёма привлечения двусторонних и клубных кредитов. Ранее в бюджете (финансовом плане) компании объём программы внешних займов «Газпрома» на текущий год составлял €4 млрд. После внесения изменений эта сумма увеличилась до €6,5 млрд.

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Напомним, в октябре 2018 года совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2018 год в новых редакциях. Согласно документу, общий объём освоения инвестиций превысит 1,496 трлн рублей, что на 217,498 млрд рублей больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2017 года. Рразмер внешних финансовых заимствований составит 518 млрд рублей (рост на 101,029 млрд рублей). в компании отметили, что принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объёме.