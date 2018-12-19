Судьба флагмана тюменского машиностроения «в руках акционеров»

Тюмень, , 11:31 — REGNUM В Тюменской области решается судьба крупного машиностроительного предприятия «Электрон», который испытывает на данный момент финансовые трудности. Губернатор региона Александр Моор в прямом эфире одного из местных телеканалов 2018 года сообщил о попытках властей сохранить производственную площадку.

Отметим, прокуратура Тюменской области сообщила о задержках заработной платы на заводе. В местных СМИ сообщалось о недовольстве работников «Электрона» переходом на трёхдневную рабочую неделю. По информации картотеки арбитражных дел, к заводу есть финансовые претензии со стороны поставщиков.

Бывшее важное госпредприятие, работающее на нефтедобывающую отрасль, перешло в руки частных собственников. И вмешательство региональных властей может носить лишь рекомендательный характер, отметил Александр Моор в прямом эфире.

«Конечную судьбу завода будут решать его акционеры. Насколько мне известно, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы использовать производственные мощности этого завода для производства опять же продукции для нефтегазового комплекса. Мы в этом вопросе оказываем определенное содействие», — отметил глава региона.

Также Александр Моор сообщил о заинтересованности властей Тюменской области об использовании производственной площадки по назначению.

«Правительство Тюменской области выступает за то, чтобы производственная площадка не была использована под строительство жилья, а применялась по назначению. Есть инфраструктура, есть персонал. Можно поставить новое оборудование и выпускать новую продукцию. Стараемся именно по такому пути судьбу завода решить», — прокомментировал ситуацию Александр Моор.

ПАО «Опытный завод «Электрон» производит оборудование для нефтегазового комплекса. Занимается производством запасных частей к нефтепромысловому и буровому оборудованию, а также сервисным обслуживанием выпускаемой продукции. Предприятие было создано в октябре 1969 года на базе геофизической ремонтно-комплектовочной конторы треста «Тюменьнефтегеофизика».