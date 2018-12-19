Житель Сахалина использовал «дальневосточный гектар» для строительства ТЦ

Оха, Сахалинская область, , 11:21 — REGNUM Сахалинский предприниматель построил торговый центр на «дальневосточном гектаре» в городе Оха, сообщает 19 декабря пресс-служба Минвостокразвития России.

«На сегодняшний день у нас задействовано уже более 60% площадей, а к февралю планируем выйти на 100%», — сообщил получатель земельного участка Сергей Крылов.

В ведомстве отметили, что необходимые согласования были выданы в кратчайшие сроки: заявку предприниматель подал в начале октября 2016 года, а уже в мае 2017 началось строительство объекта. При этом участок в центре города предоставлен бесплатно. В настоящее время предприниматель планирует получить от властей обнуление муниципального налога на недвижимость.

Программа «Дальневосточный гектар» запущена в 2016 году. Сейчас разрешение на бесплатное пользование землёй можно оформить в девяти регионах Дальневосточного федерального округа. При этом закон позволяет свободный выбор земельных участков и видов их использования.

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