Железняк: Часть транша МВФ Украина вернет США и Европе

Москва, , 11:17 — REGNUM В Госдуме назвали подачкой программу МВФ финансовой помощи Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Украинские власти выклянчили от МФВ программу финансовой помощи на сумму 3,9 млрд долларов. Эта долгожданная подачка и есть причина всплеска русофобской истерии и всех антироссийских провокаций, которые Киев предпринимает в угоду своим спонсорам с целью доказать преданность и готовность продолжать провоцировать Россию», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Военная провокация, милитаризация и мобилизация Украины, запугивание украинцев несуществующей российской агрессией, попытка развязать религиозный раскол на Украине и даже продавленная США очередная антироссийская резолюция ООН — все это звенья одной цепи, а точнее финансовой удавки, которую Киев набрасывает на население Украины, погружая страну в бесконечные долги перед Западом, указал парламентарий.

«Нет сомнений, что даже та часть очередного транша, которая не будет распихана по карманам верхушкой власти, не пойдет на решение проблем украинцев, а вернется США и Европе в виде переплаты за дорогостоящие энергоносители», — подчеркнул Железняк.