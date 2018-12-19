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В Германии выросли продажи российских «буханок»

Экономика

Стоимость «буханки» в Германии составляет 20 тыс. евро (1,52 млн рублей)

Берлин, 19 декабря 2018, 11:16 — REGNUM  С начала текущего года в Германии продали 70 единиц российского внедорожника УАЗ-452, известного как «буханка», что почти в два раза больше показателя 2017 года, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные компании Made in Russia Gmbh — единственного продавца продукции Ульяновского автозавода в этой стране.

По словам специалистов компании, в основном российский внедорожник покупают жители Германии с высшим образованием и стабильным доходом, при этом покупателям зачастую необходимо ждать заказанного автомобиля до шести месяцев, но это их не пугает. Стоимость «буханки» в Германии составляет 20 тыс. евро (1,52 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года отечественный автопроизводитель УАЗ выпустил юбилейную версию известной «буханки», в честь 60-летия этого известного микроавтобуса. Кроме того, УАЗ также выпустил на российский рынок фургон «Профи», который предназначен для перевозки промышленных товаров.

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