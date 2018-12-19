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На реконструкцию железнодорожного вокзала в Волгограде потратят 1,6 млрд

Экономика

Работы должны быть завершены в 2019 году

На реконструкцию железнодорожного вокзала в Волгограде потратят 1,6 млрд
Skif-Kerch
Железнодорожный вокзал станции Волгоград-1

Волгоград, 19 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  Реконструкция железнодорожного вокзала в Волгограде обойдется ОАО «РЖД» в 1,6 млрд рублей. Об этом 18 декабря журналистам сообщил руководитель дирекции железнодорожных вокзалов Приволжской железной дороги Павел Сапожкин.

«По вокзалу Волгограда уже можно обозначить сумму — это будет 1,6 млрд рублей», — цитирует Павла Сапожкина ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что реконструкция вокзала началась в 2016 году в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. Планируется, что работы завершатся в 2019 году.

Отметим, что центральное здание железнодорожного комплекса Волгоград-1 было возведено в 1954 году по проекту архитекторов Александра Куровского и Самуила Брискина вместо старого, практически полностью разрушенного во время Сталинградской битвы.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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