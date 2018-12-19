Михаил Хазин обещает девальвацию рубля в 2019 году

Москва, , 11:20 — REGNUM В 2018 году потребительская инфляция составила 12−15%, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Центрального банка РФ о предстоящем в 2019 году росте цен на автомобили, бензин, сигареты и алкоголь.

«Главным фактором подорожания будет девальвация рубля, которую ЦБ РФ безусловно будет проводить, — сказал Хазин. — Может быть, Центробанк девальвацию рассматривает как требование МВФ и неявно это учитывает. Что касается масштаба роста цен, то это вопрос сложный. В этом году, например, если говорить о потребительской инфляции, то она составила 12−15%. А те цифры, которые выдаёт Росстат и ЦБ РФ, имеют слабое отношение к реальности».

Эти данные, по мнению Хазина, сильно занижены.

«Надо также учесть, что у людей меняется структура потребления, — заметил экономист. — Они переходят на более дешёвые товары, а это всё не учитывается. То, что вместо приличной еды стали покупать плохую, которая дешевле, это всё изображается так, как будто роста цен нет».

Масштабы же предстоящей девальвации, по мнению Хазина, обозначить пока сложно, так как политику ЦБ РФ «невозможно предсказать научными методами».

«[Она] не имеет никакого отношения к реальности», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, в 2019 году в России вырастут в цене автомобили, бензин, сигареты и алкоголь. Соответствующий прогноз дан в докладе Центробанка «О денежно-кредитной политике».

Уточняется, что на ценах скажутся рост НДС, повышение акцизов и требования ВТО. Так, подорожание топлива и сигарет составит до 4,6%, автомобилей — 0,2%, спиртных напитков — 0,9%.

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