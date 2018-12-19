В 2019 году работодатели проведут в РФ массовые сокращения – прогноз

Москва, , 11:17 — REGNUM Массовые сокращения, которые пройдут в РФ в 2019 году, будут замаскированы работодателями под расторжение трудовых договоров по соглашению сторон, полагает председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Алексей Этманов. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что 23% работодателей в РФ намерены сократить сотрудников в 2019 году.

«Да, мы ожидаем массовых сокращений, которые будут замаскированы под расторжение трудовых договоров по соглашению сторон, — сказал Этманов. — Работодатели будут выплачивать какие-то отпускные — три или четыре оклада — и будут избавляться от персонала в связи с отсутствием спроса и стагнацией производства. Работодатели сейчас не хотят работать на склады — работают под каждого конкретного покупателя. Это живые деньги. Сегодня такая возможность уменьшилась в разы, и соответственно сокращение издержек они проводят прежде всего за счёт персонала. Безусловно, будут сокращать».

Кроме того, Этманов отметил, что в настоящее время наёмные работники в РФ очень не уверены в завтрашнем дне.

«Сегодня никто не видит в завтрашнем дне безопасности для своей семьи, что она будет накормлена и сможет достойно существовать», — подытожил профсоюзный лидер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, почти четверть (23%) работодателей в России намерены сократить своих сотрудников в следующем году. Таковые результаты опроса, проведённого порталом rabota.ru.

Как пишет «РГ» со ссылкой на данные этого опроса, вероятность сокращения сотрудников больше всего в сферах «медиа и маркетинга», а также «продукты питания», меньше всего — в компаниях, которые оказывают услуги для бизнеса. При этом 18% компаний планируют увеличить штат.

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