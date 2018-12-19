Бюджет-2019 Якутии принят Госсобранием республики с дефицитом 1 млрд рублей

Якутск, , 11:05 — REGNUM 19 декабря 2018 года проект закона Якутии «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят во втором и окончательном чтении. Как предполагается, его доходы составят 201,5 млрд рублей, расходы — 202,2 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики. дефицит в главном финансовом документе региона заложен на уровне 1,1 млрд рублей.

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По словам председателя постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрия Николаева, в ходе работы над законопроектом о бюджете в рамках второго чтения депутатами и членами правительства республики была проведена большая и кропотливая работа. В общей сложности народные избранники рассмотрели 617 поправок.

По распоряжению председателя Госсобрания Петра Гоголева были созданы рабочие согласительные комиссии по вопросам формирования доходной части источников финансирования дефицита бюджета, государственного долга, предоставления государственных гарантий, управления собственностью. Отдельно рассматривались траты на социальную поддержку жителей региона, содействию занятости населения, здравоохранение, образование, культуру, спорт, молодежную политику, развитие информационного общества, гармонизацию межэтнических отношений, профилактику правонарушений. Совещания также проходили по вопросам финансирования развития промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспортного комплекса, энергетики, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предпринимательства и туризма, развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также по Инвестиционной программе региона.

В рамках первого чтения доходы госбюджета составляли в 2019 году 180,2 млрд рублей, в 2020-м — 166,6 млрд, в 2021 — 169,3 млрд. Расходы на 2019 год были заложены на уровне 181,4 млрд, в 2020 году — 167,6 млрд, в 2021 году — 170,3 млрд. 251 млн.

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В рамках подготовки законопроекта во втором чтении доходная часть бюджета республики в 2019 году увеличилась на 20,8 млрд рублей. Размер ожидаемых налоговых доходов стал больше на — 468,8 млн рублей, безвозмездных поступлений — на 20,3 млрд. В том числе республика ожидает 2,2 млрд рублей дотаций, 2,8 млрд субсидий, 83,8 млн рублей субвенций и 12,6 млрд средств от Русгидро.

Расходная часть бюджета на 2019 год также увеличена на 20,8 млрд рублей. Расходы республики по инвестиционной программе заложены на уровне 1 млрд рублей (это без учета федеральных средств, дорожного фонда и безвозмездных поступлений от РИК и РИК ПЛЮС), расходы за счёт безвозмездных поступлений от РИК и РИК ПЛЮС — 133,6 млн рублей, траты по линии Русгидро — 12,5 млрд рублей.

Изменения параметров госбюджета связаны с увеличением дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы из федерального бюджета, а также с ростом размера субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. В итоге прогнозируемый общий объём доходов бюджета республики на 2019 год составит 201,5 млрд рублей. в том числе регион рассчитывает получить 74,8 млрд рублей безвозмездных поступлений и 62,1 млрд межбюджетных трансфертов.

Общий объём расходов бюджета Якутии на 2019 год составит 202,2 млрд рублей, дефицит — 1,1 млрд. Прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год — 172,7 млрд рублей, на 2021 год — 178 млрд, расходов — 173,7 и 179 млрд соответственно, дефицита — 1 млрд рублей.

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По словам Юрия Николаева, членами правительства республики при подготовки к рассмотрению главного финансового документа региона во втором чтении были учтены решения профильного комитета, замечания постоянных комитетов, государственно-правового управления парламента и прокуратуры республики. В частности, по инициативе депутатов в 2019 году увеличены расходы на образование — на 600 млн рублей; по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012−2020 годы» — на 503 млн 468 тыс. рублей. охране окружающей среды — на 233,2 млн, на реализацию мероприятий указа главы республики «Об экологическом благополучии республики — на 220 тыс. рублей.

Кроме того, приняты предложения народных избранников по увеличению на 150 млн рублей финансирования поддержки граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков при покупке жилья. По инициативе депутатов в бюджет также заложили 400 млн рублей на обеспечение инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным, и 100 млн — на обеспечение жильём семей с пятью и более детьми. Ещё на 350 млн рублей увеличено финансирование общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХ1 веке», а также принята государственная гарантия по развитию малой авиации (230 млн. рублей).

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Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, спикер парламента республики Петр Гоголев подчеркнул, что проект бюджета показывает, каким образом будет осуществляться экономическая политика Якутии на следующий год и на плановый период 2020—2021 годов. Обозначая важность принятого решения, он поздравил коллег, а также членов правительства республики с принятием законопроекта в окончательном чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя проект бюджета Якутии на 2019 год, премьер-министр региона Владимир Солодов назвал его очень сложным и напряжённым документом.

«К нашему сожалению, доходы бюджета будут зависеть не от того, сколько мы сейчас примем или примем во втором чтении. Доходы нашего бюджета будут зависеть от объективной ситуации в экономике. Сколько денег заработают наши предприятия, сколько дивидендов они заплатят, сколько средств нам перечислят по линии федерального бюджета… Именно это будет определять тот объём денег, которые у нас есть, а не то, какой бюджет мы примем. Мы можем какой угодно бюджет принять, денег от этого больше не станет. И я считаю, что нам нужно придерживаться принципа, тратить ровно столько, сколько у нас есть», — подчеркнул председатель правительства.