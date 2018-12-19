Число желающих обанкротить завод в Поволжье, строящий теплоходы, растёт

г. Городец, Нижегородская область, , 11:03 — REGNUM В деле о банкротстве одного из крупнейших судоремонтных заводов Приволжского федерального округа, который также участвовал в строительстве туристических теплоходов, — ООО «Городецкий судоремонтный завод» растёт число желающих признать его несостоятельным. В числе последних соответствующее заявление к градообразующему предприятию Городца (Нижегородская область), где трудятся порядка 600 человек, подало ООО «Новое Энергетическое Партнерство». Всего требования о банкротстве к заводу выставили две ресурсоснабжающие компании и налоговая служба. Обоснованность первого иска, поданного фискальным органом, Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит 14 марта 2019 года. Слушания несколько раз откладывались, так как завод пытается разрешить ситуацию миром, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ведущее свою историю с 1940 года градообразующее городецкое предприятие — единственное в европейской части России выпускает стапельные тележки. Помимо этого, завод в 2009 году участвовал в реализации проекта по строительству туристических теплоходов. Ходовые испытания теплохода «Сура» на 212 мест, относящегося к круизным судам нового типа класса «река», прошли осенью 2010 года. Сам проект по строительству судов данного типа был несколько лет назад анонсирован группой компаний «ГАМА» и поддержан нижегородскими властями.

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Налоговый орган подал иск с требованием банкротства градообразующего предприятия Городца ещё 30 июля 2018 года, сумма претензий составила 32 310 328,3 рубля. Слушания, на которых должны рассмотреть обоснованность иска, неоднократно откладывались. 10 декабря 2018 года заседание в очередной раз было отложено в связи с тем, что «от должника поступило ходатайство об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора и погашения задолженности». Слушания намечены на 14 марта 2019 года.

Между тем, помимо налогового органа, были поданы ходатайства о вступлении в дело о банкротстве от АО «Газпром межрегионгаз НН» (сумма претензий — 2,5 млн рублей) и ООО «Новое Энергетическое Партнерство», ранее выигравшего иск о взыскании с завода по договору энергосбережения свыше 3,869 млн рублей.

Претензии двух компаний будут рассмотрена в течение 15 дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности требований первого заявителя — налоговой службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владельцем городецкого завода являются ООО «Ока-Волга» и Сергей Миронов (единственный участник — ООО «Ока-Волга»).