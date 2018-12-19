В Казахстане объяснили причину новогоднего роста цен на продукты

Астана, , 10:49 — REGNUM Повышение цен на продукты питания в Казахстане связано с повышением спроса в преддверии Нового года, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, сообщает 19 декабря агентство «Казинформ».

"Повторюсь — это не делает ни министерство, ни правительство, это — поведение субъектов рынка. Наших с вами товарищей, коллег, партнеров», — сказал министр.

Сулейменов добавил, что правительство принимает меры для снижения тарифов на услуги ЖКХ. Это позволит сохранить уровень инфляции в коридоре 5−7%.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 4,6%. В ноябре этот показатель вырос на 0,9%. За месяц цены на продовольственные товары выросли на 1,1%, на непродовольственные товары — на 0,8%, платные услуги для населения подорожали на 0,7%.

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