ВБ предоставит Узбекистану $100 млн на развитие городов

Ташкент, , 10:26 — REGNUM Международный банк реконструкции и развития (МБРР — организация в составе Группы Всемирного банка) предоставит Узбекистану кредит в размере 100 миллионов долларов на развитие городов, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

«Всемирный банк впервые профинансирует проект по развитию городского хозяйства в Узбекистане», — приводятся в сообщении слова главы представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори.

В документе отмечается, что данные средства будут направлены на улучшение условий жизни в средних городах Бухарской, Ташкентской и Наманганской области, а также на поддержку усилий правительства страны, направленных на социально-экономическое развитие регионов.

В частности, будет оказано содействие развитию городской инфраструктуры, мест общественного пользования и муниципальных служб.

«Опыт, накопленный в ходе реализации проекта в вышеназванных пилотных городах, будет использован при разработке Национальной программы развития средних городов Узбекистана», говорится в документе.

Более 40% городского населения Узбекистана или около 1,5 миллиона человек, живут в городах с населением менее 100 тысяч человек.

В Узбекистане Всемирный банк финансирует реализацию 19 проектов на общую сумму 3,4 миллиарда долларов с целью поддержки экономического и социального развития страны. Эти проекты включают поддержку макроэкономических реформ, сельского хозяйства, секторов водоснабжения и санитарии, здравоохранения, образования, энергетики, транспорта и регионального развития.