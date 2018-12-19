Названа сумма убытков от катастроф в 2018 году

Женева, Швейцария, , 10:08 — REGNUM Природные и техногенные катастрофы в 2018 году оказались менее ущербными, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные предварительного отчёта швейцарской перестраховочной компании Swiss Re.

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Так, в 2018 году сумма общих экономических потерь составила $155 млрд. Это более чем в два раза меньше, чем в 2017 году. Тогда нанесённый стихийными бедствиями ущерб был оценён в $350 млрд.

Сократились и страховые выплаты в связи с катастрофами со $150 млрд в 2017 году до $79 млрд в 2018 году. Из этой суммы на компенсацию ущерба от природных бедствий приходится $71 млрд, $8 млрд — на выплаты пострадавшим от техногенных катастроф

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Что касается жертв катастроф, то, по данным компании, их число за последние три года остаётся неизменным — более 11 тыс. человек.

Добавим, что самыми разрушительными с экономической точки зрения катастрофами 2018 года названы ураганы в Северной Америке, тайфуны и наводнения в Японии, а также лесные пожары в Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары, вспыхнувшие в Калифорнии 8 ноября, вошли в число самых смертоносных стихийных бедствий за последние сто лет. Количество жертв стихии исчисляется десятками человек. По предварительным данным, материальный ущерб может составить миллиарды долларов.

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