Счёт на 3 млрд: имущество бывших топ-менеджеров банка Татарии арестовали

Набережные Челны, Татария, , 10:08 — REGNUM Имущество бывших руководителей обанкроченного в январе 2017 года банка «Камский горизонт» общей стоимостью свыше 3,309 млрд рублей арестовано по ходатайству конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Арест был наложен в рамках банкротного дела в качестве обеспечительной меры, так как «существует вероятность причинения должнику значительного ущерба в результате сокрытия/отчуждения контролирующими должника лицами имущества». Суду ещё предстоит рассмотреть ходатайство о привлечении четырёх бывших топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам на сумму свыше 827 млн рублей. При этом долги перед кредиторами банка превышают 1,067 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, из-за полной утраты собственных средств ООО Коммерческий банк «Камский горизонт» в ноябре 2016 года был лишён лицензии, находясь до этого на 537 месте по величине активов, а в январе 2017 года его признали банкротом и ввели конкурсное производство. Конкурсным управляющим была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

На начало ноября 2018 года банк имеет долги перед 235 кредиторами, общая сумма требований составляет 1067 735 000 рублей. В деле набережночелнинского банка не обошлось без уголовных дел. Еще в ноябре 2016 года временная администрация банка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищение средств, принятых в виде вкладов, но не отражённых в бухгалтерских документах. По данному делу, возбуждённому по шести статьям Уголовного кодекса, расследование ещё продолжается. Помимо этого, в середине сентября 2018 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление «с заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства».

В конце октября 2018 года в Арбитражный суд Татарии было подано заявление о привлечении к гражданско-правовой ответственности контролирующих банк лиц — Сергея Вострикова, Наталью Половинко, Евгения Попова и Дарью Южакову.

17 декабря 2018 года по требованию конкурсного управляющего банка суд наложил обеспечительные меры на имущество всех четырёх ответчиков на сумму 827 312 000 рублей с каждого. Арест включает и денежные средства, имеющиеся в разных банках на счетах, открытых на имя данных лиц.

«Как указал в своем заявлении конкурсный управляющий, в случае непринятия обеспечительных мер существует вероятность причинения должнику значительного ущерба в результате сокрытия/отчуждения контролирующими должника лицами имущества», — отмечается в определении суда.

Срок ареста решением суда не определён. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

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